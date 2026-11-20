ВТБ отмечает устойчивую положительную динамику в сегменте розничного кредитования в Забайкалье: по итогам 9 месяцев объем выданных банком кредитов населению вырос на 1,84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Забайкальцы сохраняют интерес к ипотечному кредитованию. За 9 месяцев жители края оформили в БТБ жилищных кредитов в объеме 789 млн рублей, из них половина приходится на госпрограммы. Доля «дальневосточной ипотеки» в льготных программах превысила 54%.

Ключевым драйвером роста остается сегмент кредитов наличными, на них приходится половина объема выдач.

Как сообщили в банке, по итогам третьего квартала продажи кредитов наличными выросли на 12,4%. На фоне снижения ставок набирает популярность рефинансирование. Сохраняется также стабильный интерес к оформлению кредитных карт.

«Жители Забайкалья возвращаются к отложенным покупкам, динамика выдач кредитов населению за 9 месяцев подтверждает этот тренд. Не за горами Новый год, и мы видим всплеск активности заемщиков, поскольку нужно успеть сделать подарки родным и близким», - отметил управляющий ВТБ в Забайкальском крае Николай Халмактанов.

ПРОГНОЗ:

Сохранение ключевой ставки поддерживает текущие условия на кредитном рынке, при этом к концу года в банке ожидают «высокий сезон» со значительным потенциалом для роста кредитования. Как прогнозируют эксперты, по итогам 2026 года рынок потребительского кредитования может вырасти на 66% и достигнуть 5,9 трлн рублей.

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), за девять месяцев 2026 года российские банки выдали 11,92 млн кредитных карт с общим лимитом 1,37 трлн рублей. Это на 11% больше по количеству и на 6% по объему, чем за аналогичный период прошлого года, однако по сравнению с 2024 годом количество выдач сократилось на 43%.