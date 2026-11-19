Выпадание снега зафиксировано на федеральной трассе Р-258 Байкал «Иркутск-Чита» в Читинском, Улетовском, Хилокском, Петровск- Забайкальском округах, а также на дорогах Читы и обход города, сообщили в канале Госавтоинспекции Забайкальского края в Макс.

Отмечено, что наряды ДПС контролируют дорожную обстановку, а также обеспечивают безопасность участников дорожного движения.

Телефоны экстренных служб: 112 — единый номер вызова экстренных служб; 102 — полиция; 23-53-53, 23-53-00 — ОСБ ДПС Госавтоинспекции.