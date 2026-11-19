Строительство современной забойной площадки в Красночикойском округе близится к завершению, сообщили на официальной странице администрации Красночикойского округа «ВКонтакте».

Это стало возможным благодаря государственной поддержке и местному фермеру Владимиру Краснопееву.

«Проект обещает стать важным шагом для местного сельского хозяйства: он не только обеспечит бюджетные учреждения качественным мясом собственного производства, но и даст легальный рынок сбыта владельцам личных подсобных хозяйств», — говорится на сайте.

Общие инвестиции в проект составили 8,6 млн рублей. Из них 6 млн рублей — субсидия Министерства сельского хозяйства Забайкальского края на модернизацию объектов АПК. Собственные средства Владимира Краснопеева в размере 2,2 млн рублей пошли на приобретение модуля забоя КРС.

Сейчас ведётся монтаж оборудования, подключение к электросетям, подведение воды и подключение к септику. Идёт огораживание территории, подготовка загонов для КРС и монтаж крематора для сжигания отходов забоя. Фермеру помогают его отец и брат.