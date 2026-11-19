Плановое отключение электроэнергии пройдёт в Чите и пригородах 19 ноября из-за ремонтных работ, сообщили в пресс-службе филиала «Россети Сибирь» — «Читаэнерго». График могут корректировать из-за дефектов, обнаруженных на оборудовании, и погодных условий.

С 10:00 до 13:00 света не будет по адресам: Московский тракт, дома №№ 1, 2, 3, 5; улицах Огородняя, Лесозаводская, Могзонская, Давендинская, Хилокская.

С 10:00 до 18:00 обесточат улицы 1-я, 2-я, 3-я Ипподромная; Народная; Шилкинская, дома №№ 26,19–29, 30; Геодезическая, дом №№ 4, 24–48, 29, 88, 100, 13, 14, 34, 6а; Красных коммунаров, дома №№ 13, 19; Красного восстания, дома №№ 7, 11; 1-я Геодезическая, дом № 2а; переулок Уссурийский, дом № 16; переулок Шилкинский, дом № 29в; улицы Коллективная, Витимская, Шилкинская; переулки Ледовый, Ямайский; улицы Калинина, Аргунская, Уссурийская; переулок Аргунский; переулки 1-й, 2-й, 4-й Амурский; переулки Осенний, Ледовый, Витимский, Геодезический; улица Алданская; переулки Шилкинский, Планетный; улица Красной Звезды, дома №№ 38–46, Кислородная, Яблоневая; переулки Новогодний, Тупиковый.

С 13:00 до 17:00 без электроэнергии останутся улицы Бутина, дома №№ 75, 93, 101; Балябина, дома №№ 28, 30; Угданская, дома №№ 29, 40; Журавлёва, дома №№ 70, 72; Подгорбунского, дома №№ 62, 45; Нагорная, дом № 43а.

с 11:00 до 18:00 отключат село Смоленка, а также СНТ «Пеленг» на улицах Шоссейная, Заречная, Ручейная.

С 10:00 до 19:00 под ограничение подачи электричества попадёт село Застепь, а именно улицы Урожайная, Рябиновая, Сквозная, 2-я Сквозная, Главная, Ранетная, Брусничная, Земляничная, Гвоздичная, Дружбы, Спортивная, Голубичная, Малиновая, Клюквенная, Черничная, Застепинская, Механизаторская, Сквозной переулок, Селекционная, Новозастепинская, Экспериментальная, Малахитовая, Орочинская, Березовая, Нижнеберёзовая, Кедровая, Среднеберёзовая, Верхнеберёзовая, Таволгинская, Ореховая, а также ДНТ «Кутузовка».

Горячая линия «Россетей»: 8 800 220 0 220, с мобильного телефона 220.