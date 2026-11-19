Подвоз воды населению организовали из-за аварии на сетях водоснабжения в посёлке Энергетиков, сообщили в пресс-службе «Водоканал-Чита».

Водовозка № 262 работает по следующему графику:

С 10:00 до 10:40 транспорт находится между домами №№ 90 и 92 по улице, вода предназначена для домов по улице Строителей №№ 83, 87, 88, 89, 90, 92, 94.

С 10:50 до 11:30 водовозка будет стоять на улице Строителей, дом № 7, возле торгового павильона (дом № 7г), вода для домов по улице Строителей №№ 4, 7, 9к2, 9к3, 74, 75, 81, 82, 85, 86, а также Автозаводская, дом № 6.

С 11:30 до 11:50 воду можно будет взять по адресу Строителей, дом № 9 (Техникум).

С 11:50 до 12:30 водовозка переместится на Автозаводскую, дом № 3а, во двор, эта вода для домов по улице Автозаводская №№ 1, 3, 5, 7.

Водовозка № 446 работает по графику:

С 10:00 до 10:40 между домами по улице Энергетиков №№ 12 и 14, для домов по улицам Энтузиастов №№ 10, 11, 17, 43, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 79, Энергетиков №№ 9, 12, 14, 16а, 18.

С 10:50 до 11:30 машина расположится между домами по улице Энтузиастов, дом № 15, со стороны сквера. Эта вода предназначена для домов по улице Энтузиастов №№ 15, 16, 91, 92, 93, 94, 95, 96; улице Энергетиков №№ 1, 2, 3, 4, 13, 19, 21, 21а, 32; улице Строителей №№ 23, 23а.

С 11:40 до 12:20 водовозка встанет между домами по улице №№ 24 и 84 по улице Строителей, в районе школы № 33. Вода для улиц Строителей, дом № 26, Энтузиастов, дома №№ 7, 8, 76, 77; Строителей, дома №№ 5, 6, 24, 80, 84; Энергетиков, дома №№ 20, 22.

С 12:30 до 13:10 подвоз воды будет работать между домами №№ 6 и 8 по улице Автостроителей, для этих домов.

Напомним, без воды находятся 13 многоквартирных домов из-за аварии.