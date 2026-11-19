Дорожно-транспортное происшествие с двумя пострадавшими случилось в селе Нижний Цасучей, сообщила Госавтоинспекция Забайкальского края в своём Макс-канале.



По предварительным данным, 18 ноября водитель Toyota Town Ace при проезде перекрёстка не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с Volkswagen Tiguan.



В результате ДТП травмы получили 21-летний водитель и 26-летний пассажир Toyota Town Ace.



В отношении водителя Toyota Town Ace составили административные материалы, а в отношении собственника этого автомобиля возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления. Статья предусматривает административный штраф в размере 30 тысяч рублей.



Всего за прошедшие сутки в Забайкалье зафиксировали 17 ДТП с материальным ущербом и 1 происшествие с пострадавшими.

На дорогах края инспекторы ДПС выявили 257 нарушений ПДД. Среди выявленных нарушений: 44 водителя не имеют прав управления, 12 водителей находились в состоянии опьянения, 17 водителей большегрузных транспортных средств нарушили ПДД.