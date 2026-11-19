Жительницу региона приговорили к колонии за государственную измену и диверсионно-террористическую деятельность, сообщили на сайте ФСБ России.

Жительница Забайкалья в 2023 году через мессенджер Telegram инициативно установила контакт с представителем украинских спецслужб, по заданию которого расклеивала в общественных местах города листовки антивоенного содержания.

В августе 2025-го по предоставленным противником инструкциям она изготовила из общедоступных компонентов самодельное взрывное устройство, на личном автомобиле доставила его в регион, заложила на железнодорожных путях около Читы и дистанционно привела в действие. Момент взрыва женщина зафиксировала на камеру мобильного телефона и направила запись в качестве отчета куратору. За свои действия она получила деньги.

Злоумышленницу установили и задержали сотрудники ФСБ.

2 й Восточный окружной военный суд по материалам УФСБ России по Забайкальскому краю признал 52-летнюю женщину виновной по ч. 2 ст. 281 (диверсия), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ст. 275 (государственная измена), ч. 1 ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 1 ст. 174.1 (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) УК РФ и приговорил к 24 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также к штрафу в 350 тысяч рублей.