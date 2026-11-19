Читинский районный суд рассмотрит уголовное дело о нарушении охраны труда в отношении директора Читинского городского зоопарка Вадима Костенникова, из-за чего в зоопитомнике «Амодово» в 2025 году погиб сотрудник от нападения изюбря, сообщили в пресс-службах прокуратуры Забайкальского края и СУ СКР по Забайкалью.

Обвинительное заключение по уголовному делу утвердила прокуратура Читинского округа. По версии следствия, с мая 2022 года по сентябрь 2025 года директор зоопарка не исполнял должным образом обязанности по охране труда в зоопитомнике. Содержание животных не контролировали, не было спецсредств защиты людей от опасных животных. В СУ СКР по Забайкалью также отметили, что обвиняемый не проводил для сотрудников инструктажи и тренировки на случай побега дикого животного из вольера.

Из-за нарушений 28 сентября 2025 года изюбрь вышел из вольера, сломав две стены, и ушёл в загон к гусям. Сотрудник питомника попытался вернуть животное назад, взяв палку. Изюбрь напал на человека и нанёс многочисленные травмы, от которых пострадавший скончался на месте.

Во время предварительного следствия Вадим Костенников не признал вину. Санкция статьи, по которой его обвиняют, может составить до 4 лет заключения.