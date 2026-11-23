Соседей можно пригласить в приложение «Госуслуги Дом» (0+), чтобы коллективные заявки, домовые чаты и голосования работали эффективнее, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.

Чтобы пригласить соседей, нужно открыть приложение и на главном экране нажать «Поделиться приложением». Далее выбрать соцсеть или мессенджер и отправить ссылку лично или в домовой чат. В приложении жителям будет проще согласовывать общие вопросы, касающиеся дома, и принимать коллективные решения.

Через «Госуслуги Дом» можно передавать показания счётчиков и проводить поверку приборов учёта. Также там размещают отчёты управляющих компаний о потраченных деньгах, проводят онлайн-голосования на общих собраниях собственников, переоформляют лицевой счёт онлайн. Для удобства есть шаблоны заявлений по коммунальным вопросам и онлайн оплата квитанций.

Скачать приложение «Госуслуги Дом» можно с официального сайта по ссылке.