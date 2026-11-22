В Забайкальском крае работники горной отрасли поделились, какие подарки хотели бы получить под новогоднюю елочку, сообщил «Забайкальский рабочий». Как выяснилось, главный подарок для шахтеров, геологов и инженеров – это время с семьей и окончание смены без задержек.

Ведущий инженер производственно-технического отдела ГРК «Быстринское» Роман Федотов (Чита) отмечает, что вдали от дома самым желанным подарком становится возможность выспаться, быстро добраться до дома и провести досуг с близкими.

Также он ценит эмоции – билет на концерт любимой группы, купленный близкими людьми, или простые предметы для рабочего комфорта – массажер для спины, качественный монитор с защитой зрения. Однажды Романа до слез растрогал обычный мандарин в целлофановом пакете с пандой – такие продавались в 90-е. «Эта вещь перенесла меня в детство. Ценность не всегда определяется стоимостью», – подчеркнул он.

Женщины в отрасли хотят в подарок не только функциональную канцелярию. Раздатчик взрывчатых материалов ППГХО Краснокаменск)Анна Астафьева, рассказала, что под землей часто ломаются калькуляторы, поэтому они требуются всегда. При этом ее личная мечта – небольшой домашний аквариум с рыбками, чтобы успокаивал после смены, а также новые игры для приставки, в которые она играет с детьми