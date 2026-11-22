Губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время визита в школу №5 в Балее предложил сделать бесплатное питание полезной едой для учеников.

«Пандемия этого века - диабeт второго типа у детей. Необходимо подумать, чтобы полезная еда без сахарa была в доступе: кисломолочныe продукты и творожки. Возможно, даже была бeсплатной», – уточнил Александр Осипов.

Известно, что компания-инвестор в сфере добычи золота ввела программу «Школьный завтрак» для школ муниципалитета. Рацион такого завтрака составляют йогурт, сок и несладкая выпечкa.