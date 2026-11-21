Крупный инвестор строит водохранилище для нужд города Балея, а также строящегося ГОКа, рассказал исполнительный директор компании «Средний Голготай» Денис Мухин 20 ноября губернатору Забайкальского края Александру Осипову во время осмотра Тасеевского карьера.

«Строим водохранилищe, все разрешения получены. В карьерe есть 9,5 млн кубов воды и вместе с депрессивный воронкой это составляет 16 млн кубов воды, которые нам нужно откачать с конца апреля в строящееся водохранилищe», - уточнил подрядчик.

Отмечено, что сейчас в карьере есть три горных комплекса. Фирма сейчас строит дороги, а также готовит площадки для будущего горно-обогатительного комбината. В перспективе объект должен будет обеспечивать не менее чем 2,5 млн тонн руды ежегодно.