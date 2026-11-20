Ухудшение погоды со снегопадами, усилением ветра и резким похолоданием ожидается в Забайкалье 22 ноября 2026 года — для всех сил РСЧС введут режим повышенной готовности, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Соответствующее решение 20 ноября приняли во время внепланового заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям под руководством зампреда правительства Забайкалья Игоря Смирнова.

«Все решения должны быть приняты своевременно. Также прошу уточнить, как организована у вас на территории работа с пунктами временного обогрева и питания. Рекомендуется заранее заключать соглашения с придорожными кафе, чтобы обеспечить людям возможность согреться и получить горячую еду при необходимости», — подчеркнул Игорь Смирнов.

Зампред правительства Забайкалья призвал глав муниципалитетов в случае сильных снегопадов или гололёда оперативно принять меры вплоть до ограничения пассажирских перевозок.

По данным начальника Забгидрометцентра Ольги Ляшко, в ночь на 22 ноября в регион придёт циклон с холодным атмосферным фронтом. В большинстве округов прогнозируют небольшой снег до 1 мм, а местами — умеренный (2–5 мм).

«При этом будет отмечаться позёмка, на дорогах — снежный накат, местами снежные заносы; 23 ноября ночью ещё небольшой снег сохранится в северных и восточных муниципальных округах», — уточнила Ольга Ляшко.