Плановые отключения света пройдут в поселке Атамановка и в Чите 20 ноября, сообщили в пресс-службе «Читаэнерго».
Ограничения электроснабжения будут по адресам:
- 10:00-13:00 – улицы 1-я и 2-я Кооперативная, 1-я Коммунальная, 1-я Московская, а также Энгельса, Карла Маркса, 23 и 29, Лунная, Детская и Поперечная;
- 10:00-18:00 – поселок Атамановка, улицы Матюгина, Кооперативная, Первомайская, Быстрая, Дружная, Солнeчная, Ясная, Рабочая, Пристанционная, Вокзальная, 1, 2-я Санаторные, Озерная, Ингoдинская, Черемушки, 1, 2-я Садовые, Подгорная, перeeулок Вокзальный; ДНТ «Ингода», СНТ 104 «Березовая Роща», СНТ 70 «Зарeчный» и СНТ 71 «Южный»;
- 13:00-18:00 – улицы Варганова, Недорезова, Локомотивная, Инженерная, Байкальская, Пограничная, Цупсмана, Суворова и переулок Байкальский.
- 11:00-18:00 — поселок Атамановка, мкр Ясный и Сосновые берега.