Жителя Читы начали судить за убийство человека и покушение на автомобиле около одного из баров города – гособвинитель запросил для него 17 лет колонии, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

По версии стороны обвинения, 29 мая около 08:00 пьяный мужчина около читинского ночного клуба «Баркод» на улице Красноармейской во время конфликта сел за руль своего автомобиля BMW 750Li xDrive и целенаправленно направил его в сторону семи человек. Он сбил мужчину, протащил его на капоте не менее 2 метров и заехал на бетонную полусферу.

После этого читинец включил задний ход и на скорости сбил другого мужчину, к которому подбежала его 20-летняя племянница. Обвиняемый включил переднюю скорость, а затем переехал ее передними и задними колесами, протащив тело на расстояние не менее 3 метров.



От полученных травм потерпевшая умерла на месте.



Преступный умысел не был доведен до конца по независящим от него обстоятельствам, так как другие потерпевшие смогли отскочить от траектории движения машины.



Государственный обвинитель предложил назначить 40-летнему мужчине 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года.

Кроме того, прокурор заявил о необходимости конфискации автомобиля, так как он использовался в качестве орудия и средства совершения преступлений, а также удовлетворить исковые требования о взыскании с него компенсации морального и материального вреда в пользу матери и ребенка погибшей.



Окончательное решение по уголовному делу примет суд.