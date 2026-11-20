Супружескую пару из Якутии осудят за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере в городе Чите, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Забайкальскому краю.

Установлено, что в прошлом году мужчина вступил в организованную группу, специализирующуюся на незаконном обороте наркотиков, где исполнял роль перевозчика и сбытчика. К делу он привлек свою жену.

По указанию куратора, в мае этого года супруги прибыли в Читу для изьятия из тайника-закладки крупной партии синтетического наркотика. Злоумышленники планировали перевезти запрещенное вещество в Якутию, затем расфасовать на мелкие дозы и сбыть потребителям. Преступный умысел они не смогли довести до конца, так как их задержали сотрудники УФСБ России по Забайкальскому краю. Из незаконного оборота изъято синтетическое наркотическое средство более 500 граммов.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены для рассмотрения в Ингодинский районный суд Читы.