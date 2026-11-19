Сотрудники полиции задержали жителя Читинского округа за наркосбыт, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

Во время личного досмотра и осмотра прилегающей территории у 33-летнего злоумышленника обнаружено и изъято веществ. По данным экспертизы, это был метилэфедрон. Общая масса изъятого вещества – более 12 граммов.

Предварительно известно, что задержанный выполнял функции «закладчика» в одном из интернет-магазинов. В момент задержания мужчина пытался купить оптовую партию наркотиков для их сбыта через тайники-закладки. Кроме того, задержанный также сам употребляет наркотики.

Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.