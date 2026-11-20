Уголовное дело возбудили следователи Читинского линейного отдела транспортной полиции в отношении 51-летнего жителя посёлка Карымское за кражу дизельного топлива, которое он сливал с локомотива, сообщили в пресс-службе Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

Транспортные полицейские задержали фигуранта на станции Адриановка Карымского округа во время оперативно-разыскных мероприятий. По версии следствия, мужчина с помощью шлангов и помпы сливал из топливной системы локомотива горючее и разливал в ёмкости, которые стояли в кузове грузовика.

По предварительным данным, ущерб железнодорожному предприятию превысил 240 тысяч рублей. Расследование продолжается.