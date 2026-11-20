Губернатор Александр Осипов 20 ноября обратился к делегатам конференции Забайкальского регионального отделения партии «Единая Россия» по видеоконференцсвязи, поздравив в 25-летием политической организации, сообщил корреспондент chita.aif.ru.

Глава региона отметил, что партия начинала путь в непростые времена и достигла серьёзных результатов.

«Я хочу поблагодарить партию, которая вместе с нашим лидером — президентом России Владимиром Владимировичем Путиным сегодня преобразует страну. Нам приходится отстаивать своё собственное мировоззрение, свой собственный путь развития, реальную независимость. Завершается уже пятый год самой тяжёлой войны последних десятилетий. Мне особо отрадно, что с моим непосредственным участием и с вашим активным включением во все процессы Забайкалье сегодня развивается. И ещё есть целый ряд задач, которые мы должны совместно решать: это создание возможностей для людей, решение наиболее существенных и важных вопросов их жизни, самореализации, построения семей, воспитания детей», — обратился Александр Осипов к участникам конференции.

Губернатор подчеркнул, что в Забайкалье следует обратить внимание на три ключевых направления: кадровую политику, практическое участие в проектах и сохранение традиционных ценностей.

«Думаю, что каждый из нас знает, что во главе всего у нас находится любовь к Родине и готовность служить ей. Поэтому ценности, мировоззрение являются для нас главными», — сказал Александр Осипов.