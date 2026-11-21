С 10 по 16 ноября в Забайкальском крае стали дороже свекла (8,6%), куриные яйца (2,6%), творог (2,4%) и другие продукты, сообщили в пресс-службе Забайкалкрайстата.

Также подорожали кефир, сливочное масло (1,9%), картофель (1,8%), чай черный байховый (1,7%), молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности (1,5%), колбаса вареная, репчатый лук (1,3%), крупа гречневая-ядрица (1,2%). Менее, чем на 1% стали дороже свинина, кроме бескостного мяса, свежие помидоры, мясо кур охлажденных и мороженых, маргарин, сметана, свежая белокочанная капуста, морковь, мясные консервы для детского питания.

За тот же период подешевели фруктово-ягодные консервы для детского питания (2,7%), бананы, овощные консервы для детского питания (1,6%), шлифованный рис (1,2%), подсолнечное масло, свежие огурцы, водка, вермишель, колбаса полукопченая и варено-копченая (0,6%), макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (на 0,5%), сыры твердые, полутвердые и мягкие (0,4%), мука пшеничная, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности (0,3%).