Житель Нерчинского округа с долгами в 252 тысячи рублей по кредитам и штрафам от Госавтоинспекции скрывался от приставов и называл неверное место работы — он погасил задолженность только после СМС об исполнительном розыске, сообщили в пресс-службе УФССП России по Забайкальскому краю.

В Нерчинском РОСП на мужчину возбудили 20 исполнительных производств, арестовали его счета, наложили запрет на выезд из России, а также ограничили регистрацию транспортных средств и вынесли исполнительский сбор в 26 тысяч рублей.

Забайкалец не жил по адресу прописки и по телефону утверждал, что находится в Новосибирске. Местом работы называл филиал одной из компаний, а затем перестал выходить на связь. Когда приставы направили в головной офис фирмы в Санкт-Петербурге постановление об удержании зарплаты должника, оказалось, что в новосибирском филиале он не работает.

После этого пристав сообщил в СМС о готовящемся исполнительном розыске. Мужчина на следующий день перезвонил, попросил не применять к нему таких мер и оплатил задолженность переводом.