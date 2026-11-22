За 21 ноября в столице Забайкалья вывезли 610 кубических метров твердых коммунальных отходов, сообщили в МАКС-канале мэрии Читы. Работы проводились в помощь временному региональному оператору «Забайкальский экологический центр».

Мусор вывезли с наиболее переполненных площадок. В микрорайоне ТУМС дополнительно убрали 30 кубометров отходов, а на ТУМС, 45 – 35 кубометров. В микрорайоне Гвардейский, 7 вывезли 45 кубов, с улицы Юности,21 – 40, а с проспекта Фадеева,5 – 45 кубометров.

С улиц Н. Губина, 37, Маяковского,3, Майская,28 и 40 лет Октября,6а вывезли 106 кубометров мусора.

«С Осетровки,12 убрали 70 кубических метров коммунальных отходов, с конечной остановки 21-го маршрута на улице Каларской – 50, с перекрестка улиц Бабушкина,31 и Чкалова,46 вывезли 55 кубометров», – отчитались в городской администрации.

В процессе задействовали не только погрузчики и самосвалы, но и применили ручной подбор.