Плановые отключения света пройдут с 22 по 27 ноября в Чите и округе, сообщили в пресс-службе «Читаэнерго».

22 ноября

10:00-18:00 – улицы Балябина, 75, Бабушкина 142-154, 211, 231-247, Хабаровская, 75-85, 96, 98, Костюшко-Григоровича, 105, 107, 109, 128, 130, Двинская, 8-10, а также 1, 2, 3, 4 и 5-я Каштакские, Оленгуйская, 39, 43, 45, 1-я Автогенная, 21, 22, 24, 52, Шилова, 103а, Оленгуйская, 37, 45, 47 и переулок Каштакский, 1, 3, 5, 7.

23 ноября

10:00-17:00 – улица Аршанская;

10:00-18:00 – улицы Январская, Татарская, Мысовская, Заводская, Георгия Костина, Крестьянская, Комсомольская, Широкая, Недорезова, Дальневосточная и переулок Длинный;

12:00-17:00 – улицы Победы, 33-49, Маяковского,17, Мира, Жирейская, 2-14 и мкр Мирный.



24 ноября

10:00-13:00 – улицы 1, 2, 3-я Базовские, Быркинская, Чикойская, Трактовая,

Верхнечитинская, Калганская, Холбонская, Вилюйская, Бургенская, Туринская, Норильская, Базовская, Кодарская, Олекминская, а также переулки Туринский, Авдеевский, Тунгирский и Круговой;

10:00-17:00 – ДНТ «Усадьба», улицы Никольская, переулок Татьянин, Кедровая (от Никольской до Солнечной: улицы Вишневая, Рублевая, Счастливая, Рябиновая и Осенняя);

11:00-18:00 – поселок Атамановка, улицы Набережная, Облепиховая, Крайняя, Просторная, Матюгина, Родниковая, Цветочная, Совхозная, Юбилейная, 1, 2-я Садовые, Желанная, переулки Облепиховый, Полевой, Набережный и Солнечный, СНТ «Вишня», Черемушки, ДНТ «Березовая Роща»;13:00-18:00 – улицы Засопочная, Черновская, Кенонская, Онискевича. Мкр Сенная падь, улицы Просторная, 40-93, Родниковая, 58-74, Проточная, 221, мкр Северный, 57, 59и 60, Каштакский, 7, а также ДНТ «Русь» и СНТ «Лесная поляна».

25 ноября

10:00-13:00 – улицы Бабушкина, 54 и Ленинградская, 76;

10:00-17:00 – улица Автостроителей, 6, 8 и ДНТ «Кенон»;

13:00-17:00 – 4 микрорайон, 11, 12, 12а, 12б, 12в, 13, 14 и 15а;

14:00-17:00 – улицы Ленина, 127, 127а, Курнатовского, 6, 7, 7б, 8, 17а, 17б, Кастринская, 8 и Богомягкова, 6.



26 ноября

10:00-13:00 – улицы Сибирская, Проточная, Лучевая, Проточная и Новосибирская;

10:00-17:00 – село Засопка, улицы Комсомольская, Октябрьская, Школьная и Набережная, переулки Июньский и Первомайский;

10:00-18:00 – улицы Рахова, Яковлева, Аэродромная и 1, 2, 3, 4, 5-я Долиновские,

11:00-18:00 – мкр Светлый;

14:00-18:00 – улицы Чкалова 164, 139, Бабушкина, 147 и Курнатовского, 27.



27 ноября