В Забайкалье местная жительница подала жалобу на индивидуального предпринимателя за продажу некачественного товара, сообщили в МАКС-канале Управления Роспотребнадзора.

Пенсионерка, инвалид 2 группы Татьяна Петровна А. приобрела замок за 5390 рублей и оплатила его через кассу-терминал. А после установки обнаружила дефект в изделии. Покупательница попросила, чтобы продавец вернул деньги, но получила отказ.

Предприниматель самовольно отремонтировал замок, а затем заявил, что женщина сама нарушила правила эксплуатации. Из-за ремонта исчез недостаток, который можно было оценить во время экспертизы.

«Специалисты отдела защиты прав потребителей составили исковое заявление, – рассказали в Управлении Роспотребнадзора Забайкальского края. – Заочным решением мирового судьи судебного участка № 34 Читинского района с ответчика взыскали 5390 рублей з стоимость замка, 3000 рублей компенсации морального вреда и 4195 рублей штрафа за неисполнение требования потребителя».

Еще 7000 рублей государственной пошлины взыщут в местный бюджет.