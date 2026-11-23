Днём 22 ноября на Рудничном проезде в Чите нетрезвый водитель Honda CR-V врезался в бетонный столб, который упал на автомобиль Mazda Axela, сообщили в Госавтоинспекции Забайкальского края.

В результате ДТП 57-летнего водителя автомобиля Honda доставили в больницу. Также на него составили административный материал за пьяное вождение. По этой статье предусмотрен штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав на срок 1,5–2 года. Машину нарушителя поместили на спецстоянку.

За выходные в Забайкалье зафиксировали 39 ДТП. Инспекторы ДПС выявили 531 нарушение правил дорожного движения, среди них 50 пьяных водителей, а 12 человек перевозили детей без удерживающих устройств.