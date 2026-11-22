В Забайкальском крае отмечается ухудшение условий из-за погоды на федеральной дороге Р-297 «Чита-Хабаровск», сообщили в МАКС-канале региональной Госавтоинспекции.

Из-за ветра и снегопада затруднилось движение на 516-ом и 586-ом километрах автомобильной трассе в Могочинском районе.

«Водителям рекомендуем снизить скорость, держать дистанцию и исключить резкие маневры. При вынужденной остановке в темное время суток необходимо включить аварийную сигнализацию и надеть световозвращающий жилет», – отметили в Госавтоинспекции Забайкалья.

На сложных участках несут дежурство наряды ДПС. Телефоны для экстренной связи: 112 (единая служба) и 102 (полиция).