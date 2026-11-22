20 ноября в Забайкальском крае полковник полиции в отставке Елена Мунгалова ушла из жизни после продолжительной болезни, сообщили в официальной группе регионального Совета ветеранов ОВД во ВКонтакте.

Елена Борисовна родилась в Борзе 28 января 1947 года. Начала службу в органах внутренних дел в 1980 году с должности главного бухгалтера. В 1992 году ее среди первых десяти сотрудников прикомандировали в создаваемое подразделение – Управление налоговых расследований при налоговой служба РФ.

«Там Мунгалова возглавила финансовую группу. С 1993 по 2003 год руководила финансовым отделом Управления департамента налоговой полиции РФ по Читинской области», – поделились в Совете ветеранов ОВД Забайкалья.

За время работы получила медали «За отличие в службе» трех степеней и ведомственные награды МВД и налоговой полиции. После выхода на пенсию возглавила ревизионную комиссию Забайкальской региональной организации ветеранов органов внутренних дел.