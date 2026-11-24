На полигоне Забайкальской железной дороги стартовала ежегодная благотворительная акция корпоративных волонтёров «В гостях у сказки». Добровольцы поздравят с наступающим Новым годом детей и неработающих пенсионеров в социальных и воспитательных учреждениях Забайкальского края и Амурской области, а также на дому.

Благотворительная акция ЗабЖД В гостях у сказки Фото: Пресс-служба ЗабЖД

Благотворительная акция ЗабЖД В гостях у сказки Фото: Пресс-служба ЗабЖД

Благотворительная акция ЗабЖД В гостях у сказки Фото: Пресс-служба ЗабЖД

Благотворительная акция ЗабЖД В гостях у сказки Фото: Пресс-служба ЗабЖД

Для формирования подарочного фонда необходимо собрать 700 сладких наборов. Также принимаются игрушки и канцелярские принадлежности. Сбор подарков продлится до 25 декабря 2026 года в 17 населённых пунктах Забайкалья и Приамурья.

Поучаствовать в акции приглашают всех желающих. Можно как самим приобрести сладости, так и сделать благотворительное пожертвование.

Информацию о перечне принимаемых подарков и адресах пунктов сбора можно получить у руководителя штабов мероприятия Кычкиной Светланы Николаевны по телефону: +79144531305, а также у координаторов акции, указанных в официальной группе «Волонтеры ЗабЖД» в мессенджере MAX по ссылке.

Кроме того, узнать, как стать участником акции «В гостях у сказки», можно на платформе ДОБРО.РФ.

Просим всех, кто планирует участвовать, пройти регистрацию на платформе ДОБРО.РФ по указанной ссылке. Это позволит организаторам корректно учесть ваше участие.

Отметим, что за 10 лет проведения акции вручили около 8 тысяч подарков.