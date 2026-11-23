Жителя Читы задержали за попытку кражи курицы, колбас и икры из магазина, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Забайкальскому краю.



Сотрудники вневедомственной охраны прибыли на объект из-за вызова тревожной кнопки. На месте сотрудник работник магазина рассказал им, что 53-летний мужчина пытался без оплаты вынести из магазина продукты на сумму около 4 тысяч рублей. Среди них были тушка цыпленка-бройлера, колбасы, а также две банки икры трески и лососевой. Росгвардейцы задержали незадачливого покупателя и доставили в полицию.