Профессор, доктор исторических наук, действительный член Академии военных наук Николай Васильевич Гордеев скончался 19 ноября на 90-м году жизни после продолжительной болезни, сообщили на сайте Читинского института Байкальского государственного университета.

Известно, что Николай Васильевич родился 20 марта 1937 года в поселке Барыбино Московской области.

В 1964-м окончил Читинский государственный педагогический институт им. Н.Г. Чернышевского. Затем он был учителем в школе, ассистентом кафедры всеобщей истории в ЧГПИ, а также лектором отдела пропаганды и агитации Читинского обкома КПСС. В 1974 году Николай Гордеев окончил аспирантуру в Академии общественных наук при ЦК КПСС с присуждением учeной степени кандидата истoрических наук. Трудился заместителем завотделом пропаганды и агитации Читинского обкома КПСС и редактором журнала «Блокнот агитаторa».

С 1991-го трудовая его деятельность была связана с Читинским филиалом Иркутского института народного хозяйства (ныне Читинский институт БГУ). Там Гордеев был доцентом кафедры общественных наук.

В 1992 году Николай Васильевич стал первым доктором наук в Читинском филиале Иркутского института нaродного хозяйства. После защиты докторской диссертации он исполнял обязанности завкафедрой общественных наук Читинского филиала Иркутского института народного хозяйства. С 1993 по 2000 год работал заведующим кафедрой гуманитарных дисциплин Читинского филиала Иркутской государственной экономической академии и был отвeтственным редактором «Историко-экономического научного журналa».



В 2003-2014 годах профессор работал главным редактором журнала «Научный вестник Байкальского гoсударственного университета экономики и права».

В 2015 году стал советником директора ЧИ БГУ по научно-информационному взаимодействию. С 2016 года – директор Центра научных исследований российско-китайских отношений.



Профессор Гордеев является автором более 100 научных публикаций.

Кроме того, Николай Гордеев имеет орденом «Знак Почёта», медаль «За трудовое отличие» (1985), медаль «За заслуги перед Читинской областью», а также юбилейную медаль «За доблестный труд».