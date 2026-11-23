На 78-м году ушёл из жизни врач-нейрохирург Александр Николаевич Давыдкин, сообщили в канале министерства здравоохранения Забайкальского края в Макс.

Александр Николаевич окончил Читинский медицинский институт в 1976 году. Забайкальской краевой клинической больнице он посвятил 43 года, где прошел путь от молодого специалиста до хирурга высшей категории. Он в совершенстве владел современными методами лечения, а также брался за самые сложные операции на головном мозге и позвоночнике. Долгие годы Александр Давыдкин спасал людей в санитарной авиации, вылетая в отдалённые районы Забайкалья.

За свой труд врач был удостоен званий и наград. Отмечено, что его главной наградой были сотни спасённых жизней и благодарность пациeнтов.