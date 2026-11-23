Традиционный «Прямой разговор» (0+) с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым состоится 29 ноября в 18:00 и будет транслироваться на четырёх каналах, сообщил в своём МАКС-канале глава региона.

Прямую трансляцию будут вести телеканалы «Забайкалье», «Известия.Чита», «Россия-24» (ГТРК «Чита») и «Буряад ТВ».

«Приглашаю вас на наш традиционный открытый диалог; 29 ноября в 18:00 поговорим о том, как живёт Забайкалье сегодня и что мы вместе делаем для его развития», — обратился Александр Осипов к забайкальцам.

Оставить обращение для прямого эфира можно разными способами:

Напомним, вести «Прямой разговор» с Александром Осиповым будет Екатерина Андреева с Первого канала. Часть вопросов граждан уже начали решать до эфира.