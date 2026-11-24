Пострадавшая 9 ноября 2026 года в Агинском от наезда большегруза Foton девочка 15 лет продолжит лечение в Клинике доктора Рошаля в Москве, сообщили корреспонденту chita.aif.ru в пресс-службе Минздрава Забайкальского края.

Девочку сбили на нерегулируемом пешеходном переходе трассы Чита — Забайкальск вечером, в тяжёлом состоянии она находилась в Агинской ЦРБ. Пациентку 12 ноября перевели в Краевую детскую клиническую больницу в Чите.

«Сегодня, 24 ноября, в сопровождении реаниматолога девочка направляется в клинику Рошаля (НИИ неотложной детской хирургии и травматологии). Состояние стабильное, средней степени тяжести», — уточнили в Минздраве Забайкалья.

Напомним, утром 24 ноября в Чите на Агинском тракте КамАЗ сбил 17-летнюю девушку на регулируемом переходе.