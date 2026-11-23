Мотовоз и грузовой автомобиль столкнулись на железнодорожном переезде на станции Мирная, сообщили в канале Забайкальской железной дороги в Макс.

Отмечено, что 23 ноября в 15:14 на железнодорожном переезде станции Мирная водитель грузового автомобиля выехал на пути перед приближающимся мотовозом.

Машинист применил экстренное торможение, однако расстояния не хватило, чтобы избежать столкновения.

По предварительным данным, травмированы машинист, а также помощник машиниста и водитель грузовика.

Схода подвижного состава нет.