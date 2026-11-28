Известная ведущая с Первого канала Екатерина Андреева встретилась со студентами в Чите во время поездки в Забайкалье, сообщил «МК в Чите».

Встреча состоялась 28 ноября, а 29 ноября Екатерина Андреева будет вести «Прямой разговор» с губернатором Забайкалья Александром Осиповым.

Ведущая поделилась с читинской молодёжью своим наблюдением, что сейчас молодое поколение мало читает.

«Я вижу по работе, что все сидят в телефоне, книжку открывают редко. Если открывают, то это краткое содержание какого-то произведения... Среди моих самых успешных знакомых нет таких, кто не читает книги», — рассказала Екатерина Андреева.

По её словам, чтение помогает сформировать красивую речь, а это важный навык. Студентам Екатерина Андреева посоветовала следить за темпом речи и артикуляцией, делать осмысленные паузы, подстраиваться под речь собеседника.

Напомним, в Чите Екатерина Андреева посетила Кафедральный собор и отметила его красоту и величие.