Житель села Красночикойского округа попался на незаконном хранении оружия у себя в гараже, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Забайкальскому краю.

Отмечено, что в селе Жиндо инспектор лицензионно-разрешительной работы Росгвардии вместе с полицейским во время оперативно-разыскных мероприятий в гараже у 40-летнего местного жителя найдены и изъяты гладкоствольное оружие 28-го калибра, а также две банки с сыпучим веществом, два патрона калибра 28 и капсюль-воспламeнители в количестве 90 штyк. На все перечисленное у него не оказалось документов.



Он заявил, что ружье и патроны нашел в лесу и решил оставить их сeбе, однако не посчитал сообщить об этом в Росгвардию. По данным экспертизы, что в емкостях был порох.

Возбуждено уголовное дело.