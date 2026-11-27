Одноэтажный жилой дом загорелся 27 ноября 2026 года в селе Баляга Петровск-Забайкальского округа — во время тушения пожарные обнаружили тела родителей и двоих детей, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Погибшим детям было 9 и 13 лет. Вероятной причиной возгорания называют поджог, так как на месте происшествия обнаружили следы легковоспламеняющейся жидкости. Также нашли предсмертную записку отца семейства: содержание послания указывает на его возможную причастность к возникновению пожара.

Следователи Петровск-Забайкальского межрайонного СО СКР по Забайкалью возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершённом общеопасным способом.

На месте работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления. Специалисты осмотрели место происшествия, изъяли вещдоки, назначили судебные экспертизы. Обстоятельства трагедии устанавливают.