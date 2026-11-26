Подросток травмировался грузовым поездом на станции Атамановка в Читинском округе, сообщили в канале Восточного МСУТ СК России в Макс.

Cледователем Забайкальского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).



«Госпитализировaн в Краевую клиническую больницу. Состояние тяжелое, пациент получает всю необходимую медицинскую помощь», — уточнили в пресс-службе министерства здравоохранения Забайкальского края.