Ночью 26 ноября полуприцеп большегруза опрокинул и повредил кабину на трассе Чита — Забайкальск в Оловяннинском округе, в результате погиб 41-летний пассажир грузовика, сообщили в Госавтоинспекции Забайкальского края.

ДТП случилось на 327-м км федеральной трассы А-350. По предварительным данным, водитель большегруза не справился с управлением. В результате полуприцеп сместился и повредил кабину. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, причины и обстоятельства инцидента устанавливают.

За минувшие сутки в Забайкалье зафиксировали 18 ДТП с материальным ущербом и два происшествия с пострадавшими. Инспекторы ДПС выявили 274 нарушения правил дорожного движения, в том числе шесть пьяных водителей, 43 человека за рулём без прав, 22 нарушения у водителей большегрузов и 17 случаев перевозки детей без удерживающих устройств.