Вирус коричневой морщинистости плодов томата (ToBRFV) обнаружили в партии импортных помидоров общей массой около 1 тонны, сообщили в пресс-службе Забайкальского филиала ЦОК АПК.

По данным экспертов, это очень опасный вирус, так как он исключительно устойчив, быстро распространяется, в том числе через семена, остатки растений, инвентарь и одежду. Способов вылечить поражённые растения не существует — их уничтожают, а теплицу дезинфицируют.

В Забайкальском филиале ЦОК АПК отметили, что патоген маскируется под другие болезни, и на ранних стадиях на вид его невозможно отличить, например, от вируса мозаики пепино. Установить диагноз можно только с помощью лабораторного исследования.

Данные о заражённой партии передали в Управление Россельхознадзора по Забайкалью для принятия мер. С начала года эксперты лаборатории 19 раз выявляли вирус в импортной продукции, исследовав около 10 тонн помидоров.