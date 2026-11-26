Обстановка с вывозом отходов разная в четырёх районах Читы — критической ситуация остаётся в Черновском районе, сообщила в своём МАКС-канале мэр города Инна Щеглова.

По её словам, основная проблема заключается в частном секторе, где проводится помешковый сбор мусора. Граждане порой привозят мешки на контейнерные площадки, увеличивая тем самым объём отходов.

Инна Щеглова добавила, что Забайкалье выделило 50 млн рублей на ликвидацию остатков мусора, не вывезенных «Олероном», и на помощь временному оператору до восстановления графика. Начиная с 3 ноября, когда ввели режим повышенной готовности, с контейнерных площадок убрали более 10 тысяч кубометров мусора.

В наличии в Чите сейчас 17 мусоровозов. Для бесперебойной работы нужно 20 машин и ещё шесть в резерве.