Мусор в Чите вывозят в три смены круглосуточно — начиная с 3 ноября, в ЕДДС граждане направили более 700 обращений по поводу отходов, сообщила 26 ноября мэр города Инна Щеглова во время круглого стола Общественной палаты Забайкальского края.

Городские власти выполнили самостоятельно около 400 заявок, остальными занимались временный региональный оператор и «Олерон+».

По словам Инны Щегловой, в первую очередь вывозятся обычные бытовые отходы, а затем крупногабаритный мусор. В Чите сейчас налаживают график вывоза ТКО. Для бесперебойной очистки города нужны 20 постоянно работающих мусоровозов и шесть резервных.