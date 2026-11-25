Плановые отключения электроэнергии пройдут 26 ноября на ряде улиц в селе Засопка, в районе Заингоды Ингодинского района, а также частично в Центральном и Железнодорожном районах Читы, сообщили в пресс-службе филиала «Россети Сибирь» — «Читаэнерго».

Энергетики предупреждают, что график могут корректировать, если на оборудовании обнаружатся дефекты или вмешаются плохие погодные условия.

С 10:00 до 13:00 под отключение попадёт Заингода, а именно улицы Сибирская, Проточная, Лучевая, Проточная и Новосибирская.

С 10:00 до 17:00 обесточат село Засопка на следующих улицах: Комсомольская, Октябрьская, Школьная, Набережная, а также в переулках Июньский и Первомайский.

С 10:00 до 18:00 света не будет на улицах Рахова, Яковлева, Аэродромная и 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Долиновских улицах в Железнодорожном районе.

С 11:00 до 18:00 отключат мкр. Светлый Центрального района.

С 14:00 до 18:00 без электричества останутся улицы Чкалова, дома №№ 164, 139; Бабушкина, дом № 147 и Курнатовского, дом № 27 в Центральном районе Читы.

Горячая линия «Россети Сибирь»: 8 800 220 0 220.

Полный график отключения света в Чите смотрите по ссылке.