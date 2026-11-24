Суд удовлетворил иск надзорного ведомства о возврате государству незаконно полученного мошенником земельного участка и сносе самовольно возведенного здания кафе в Ингодинском районе Читы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Установлено, что предприниматель в 2020 году решил незаконно получил право собственности на принадлежащий земельный участок площадью 650 квадратных метров. Для этого он нашел двух ранее судимых за мошенничество и подделку документов пособников, чтобы подделать правоустанавливающие документы на землю. Затем зарегистрировал свое право собствeнности.

Предпринимателя и соучастников привлекли к уголовной ответственности за мошенничество.

Известно, что в нарушение условий ранее действовавшего договора аренды, согласно которому ему было разрешено возведение временного объекта, на участке возведен объект капитального строительства – кафе. В 2019 году на объект незавершенного строительства незаконно зарегистрировано право собственности.

Прокуратура предъявила иск к предпринимателю возвращении земельного участка государству, а также признании здания кафе самовольной постройкой и обязании снести объект.

Ингодинский районный суд Читы полностью удовлетворил требования прокурора.