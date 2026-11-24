Ночью 23 ноября 2026 года на 45-км трассы Дарасун — госграница с Монголией столкнулись Toyota Probox и Nissan Expert, в результате погибла на месте пассажирка Nissan, сообщили в Госавтоинспекции Забайкальского края.

По предварительным данным, ДТП случилось в 00:30. Водитель Nissan Expert получил травмы, его доставили в Краевую клиническую больницу Читы.

Сотрудники полиции установили, что 34-летняя водитель Toyota Probox была пьяной и не имела прав. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Госавтоинспекция Забайкалья призывает не садиться за руль тем, кто не учился в автошколе и не получил права. Это опасно для всех на дорогах.

Всего за минувшие сутки в Забайкальском крае зарегистрировали 17 ДТП с материальным ущербом и три случая с пострадавшими. Инспекторы ДПС выявили 235 нарушений, среди них 42 водителя были без прав, 14 человек сели за руль пьяными, 15 нарушений произошло со стороны водителей большегрузов.