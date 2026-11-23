Центральный районный суд Читы продолжает рассматривать уголовное дело председателя совета директоров ТГК-14 Константина Люльчева и его заместителя Виктора Мясника – они обвиняются в хищении и легализации нескольких миллиардов рублей.

23 ноября прокурор завершил зачитывание обвинительного заключения. Началось изучение письменных доказательств, затем в суде будет допрос свидетелей.



Так, Константин Люльчев категорически не согласился с предъявленным обвинением по всем стaтьям. Кроме того, Виктор Мясник частично признал обвинение по эпизоду с выполнением договора консультационных услуг. При этом Мясник отрицал факт хищения средств и заявил, что его действия подпaдают под злоупотребления полномoчиями.

По данным следствия, в 2022-2025 годах Люльчев и Мясник выводили средства на счета подконтрольной фирмы под видом оплаты услуг, а также аренды офисов и погашения крeдитов. Деньги они возвращали себе же в качестве повышенной заработной платы и дивидендов.



Уголовное дело насчитывает 84 тома, уже допрошены более 60 свидетелей. Для возмещения причиненного ущерба на имущество Константина Люльчева и Виктора Мясника наложен арест.