Девушка 17 лет, которую сбил КамАЗ утром 24 ноября в Чите на Агинском тракте, находится в состоянии средней степени тяжести, сообщили корреспонденту chita.aif.ru в пресс-службе Минздрава Забайкальского края.

По данным ведомства, пострадавшую госпитализировали в Краевую детскую клиническую больницу. Девушка получает необходимую медицинскую помощь.

Грузовик сбил девушку на регулируемом пешеходном переходе. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

Напомним, девочку, сбитую большегрузом 9 ноября в посёлке Агинское, 24 ноября под наблюдением реаниматолога переводят из Читы в Клинику Рошаля в Москве.