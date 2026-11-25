Закон, ограничивающий время продажи алкоголя для объектов общепита в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, приняли во втором чтении 25 ноября на заседании Заксобрания Забайкальского края.

Закон коснётся заведений, которые называют себя ночными клубами. Раньше ограничение на продажу алкоголя по ночам не затрагивало объекты общепита площадью более 500 кв. метров, однако теперь эту лазейку прикроют.

Закон вступит в силу с 1 марта 2027 года и коснётся около 30 заведений Забайкалья. В таких объектах общепита будет запрещено продавать алкоголь с 23:00 до 12:00.

Такая мера призвана бороться со сложной криминогенной обстановкой в подобных заведениях по ночам.