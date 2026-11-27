Уголовное дело возбудили в отношении начальника отделения по вопросам миграции Петровск-Забайкальского отдела полиции — сотрудница организовала незаконное пребывание иностранцев в России, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Забайкальскому краю.

Фигурантка занимала должность заместителя начальника Петровск-Забайкальского ОМВД России. Её незаконную деятельность выявили и пресекли сотрудники УФСБ и оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД России по Забайкальскому краю.

Правоохранители установили, что сотрудница полиции в Петровске-Забайкальском, используя служебное положение и из корыстных целей, легализовала пребывание двух иностранцев в России по поддельным трудовым договорам. Другому выходцу из центральноазиатской республики она предоставляла служебные данные о возможности пребывания в России иностранцев в обмен на имущественные услуги в значительном размере.

Уголовное дело об организации незаконной миграции и получении взятки возбудили в СУ СКР по Забайкальскому краю. Кроме того, одного из иностранцев обвиняют в даче взятки. Фигуранты дали признательные показания.