Несовершеннолетний, получившей 26 ноября травмы от грузового поезда на станции Атамановка, скончался в Краевой клинической больнице, сообщили корреспонденту chita.aif.ru в пресс-службе Минздрава Забайкальского края.

Пострадавший поступил в больницу в тяжёлом состоянии. Несмотря на усилия медиков, принявших все необходимые меры, спасти пациента не удалось.

Напомним, следователь Забайкальского следственного отдела на транспорте Восточного транспортного Следкома России проводит доследственную проверку по признакам нарушения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

В ведомстве призвали граждан соблюдать осторожность и меры безопасности на железной дороге.